Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemiz ve TGRT Haber ile İhlas Haber Ajansı'nın başlattığı "Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" kampanyası çığ gibi büyüyor. Çağrıya kulak veren Türkiye genelinde birçok belediyenin ardından Kâğıthane Belediyesi de harekete geçti. Belediye, vatandaşların huzur içinde parklardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki parklara güvenlik kameraları yerleştirdi. Artık 200 park ve kavşak, 24 saat boyunca 315 güvenlik kamerası tarafından izlenecek. İhlas Medya Grubu'nun önemli bir çalışma başlattığını belirten Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç "Çocuklarımızın güvenli alanlarda olmasını istiyoruz. Bunun için parkların aydınlatmalarını güçlendirdik. Kameralarımız rahat rahat görüntü alabilecek. Ardından ücretsiz internet erişimi oluşturduk" dedi. Vatandaşlar ise “Artık içimiz daha rahat ve huzurlu olacak" ifadelerini kullandı.