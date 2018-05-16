Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ocak-nisan dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Sadece geçen Nisan ayında ülke genelinde meydana gelen 35 bin 836 trafik kazasında 275 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 963 kişi de yaralandı.

4 AYDA 129 BİN 914 KAZA OLDU

Yılın ilk 4 aylık döneminde ülke genelinde vuku bulan 129 bin 914 trafik kazasında 997 kişi öldü, 85 bin 939 kişi yaralandı.

KAZALARIN NEDENLERİ

Aynı dönemdeki 55 bin 472 kazaya sürücü hataları damga vurdu. Kuralları hiçe sayan 5 bin 714 yaya da kazaya sebep oldu. Sürücüyü lafa tutan 266 yolcu da kazalara davetiye çıkardı. Bilirkişi raporlarına göre; ülke genelindeki 313 kazada ise yol kusurlu bulundu.

Yılın ilk 4 ayındaki kazalardan bin 490’ı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 1.759 sürücü de kazaya davetiye çıkardı.

2018’in Ocak - Nisan dönemindeki 988 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu.

Hatalı şerit değiştiren 819 sürücü de onlarca ocağın sönmesinde başrol oynadı. Yılın 4 aylık dönemindeki bin 988 kazaya bisiklet, 24 kazaya at arabası, 616 kazaya traktör, 24 kazaya tramvay, 128 kazaya da hasta taşıyan ambulanslar neden oldu.