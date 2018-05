Türkiye Gazetesi

1,6 milyarlık İslam dünyası yine çatışmalar, yokluklar, ölümler arasında bir ramazan geçiriyor. Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın zirve yaptığı ramazanlar geride kaldı. 63 Müslüman ülkeden birçoğu savaşta. Suriye, Yemen, Filistin, Myanmar, Irak... Yıllardır huzura hasret ülkeler.



Filistin : Asırlık Filistin davası her geçen gün daha da kötüye gidiyor. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla patlak veren olaylar dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Her ramazanda olduğu gibi Filistinliler bu sene de yine soykırıma uğruyor. Üstelik İslam âleminin en duyarlı olması gereken bir dönemde Filistinli Müslümanlar İsrail tarafından katlediliyor.



Suriye : 7 yılı geride bırakan iç savaş milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürürken yüz binlerce insanın da hayatına mal oldu. Suriye yine barışın bir başka bahara ertelendiği ramazan ayını buruk bir şekilde kamplarda geçiriyor. Savaşı bitirmek adına bir araya gelemeyen süper güçler Suriye’yi bitirmek adına bütün gücüyle müdahale ediyor. Her gün onlarca masum Suriye’de can veriyor.



Mısır : Darbeci general Abdulfettah Sisi'nin emri doğrultusunda başlayan ve iki ayı aşkın bir süredir Sina yarımadasında devam eden operasyonlar sonucunda yüzlerce asker öldü. Sina yarımadasının kurtuluşunun 36. yılı olması münasebetiyle başlayan ve hâlâ süren çatışmalarda birçok silahlı milis de hayatını kaybetti. Ülkenin birçok yerinde ise çatışmalar ve Müslümanlar üzerindeki baskılar sürüyor.



Libya : Devrim sonrasında grupların birbirleriyle verdiği alan hâkimiyeti savaşı sebebiyle siyasi kriz gittikçe derinleşiyor. Libya’daki iç mücadelede hem yerel aktörlerin hem de küresel ve bölgesel güçlerin mevzi savaşı olarak sürüyor. Gerek devam eden çatışmalar gerekse yetersiz gıda stoku dolayısıyla Libya genelinde çeşitli kentlerde insani kriz yaşanıyor.



Myanmar : 1984 yılında başlayan ve 2012 yılında toplu katliama dönüşen Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik Budist çetelerin eylemleri devlet desteği ile sürüyor. Bölgede keşfedilen yüksek miktardaki doğalgaz-petrol rezervleri ve bunları taşıyacak boru hatları civarındaki Müslümanları katleden Myanmar, uluslararası baskılara ve yaptırım tehditlerine aldırış etmiyor. Yüz binlerce Rohingyalı Müslümanı sınır dışı eden, binlercesini de katletmeyi sürdüren yönetim, son aylarda Çin kökenli Kaçinlere de benzer soykırım uyguluyor.



Moro : Filipinler’de Müslümanlar ile hükûmet arasında yarım asırlık çatışma süreci 2012 yılı itibarıyla masaya taşınmıştı. Moro Müslümanlarına otonom bir devlet kurma imkânı veren müzakerelerin son evresinde ortaya çıkan DEAŞ, Maravi'de ortalığı yakıp yıktı. 5 bin civarında insanın ölümüyle sonuçlanan olaylar sonrası Müslümanların yaşadığı adalarda OHAL ilan edildi. Lokal çatışmaların yaşandığı bölge bir yıldır gergin.



Yemen : Arap baharının sonbahara dönüştüğü Yemen, Suriye'nin benzeri bir trajedi yaşıyor. Devrim sonrası başlayan iç savaş Suudi Arabistan, İran ve ABD'nin de müdahil olmasıyla uluslararası bir boyut kazandı. Şii, Sünni, Vehhabi fraksiyonların rol aldığı Yemen'de açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar kol geziyor.



Irak : 2003 yılında ABD'nin "Irak'a özgürlük" sloganıyla işgal ettiği ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son 15 yılda 2 milyona yakın insanını kaybeden Irak; mezhep, iktidar, aşiret ve terör savaşları yüzünden Orta Doğu'nun en kanlı ülkesi durumunda. Bir zamanlar İslam’ın en gözde beldelerinden biri olan Irak, Müslümanlar için ıstırap, acı ve ölümün kol gezdiği korku cumhuriyeti.



Etiyopya : Etiyopya'da, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Oramia bölgesinde son aylarda sessizce yürütülen operasyonlara sahne oluyor. 2015 yılından bu yana devam eden Ormaia-Somali Eyaleti krizi ve devlet operasyonlarından dolayı yerlerinden göç etmek zorunda kalan insan sayısı 900.000 kişiyi aştı. Son bir ayda Etiyopya'nın güneyinden 50 bin kişi kaçarak Kenya'ya sığındı.



Nijerya : Afrika'daki en büyük Müslüman nüfusun yaşadığı Nijerya zor günler geçiriyor. Dünya petrol rezervleri sıralamasında ilk10'da yer alan Nijerya'da milyonca kişi gıda yetersizliğiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletlere ait FAO ve WFP, Nijerya'da 16 eyalette görülen gıda yetersizliğine dikkat çekerek 3,8 milyon kişiyi zor günlerin beklediğini duyurdu.



Hindistan : Hindistan'ın Assam eyaletindeki Müslüman aileler, Rohingya Müslümanları gibi doğup büyüdükleri topraklardan sürülme tehlikesi ile karşı karşıya. 1971'den önce Assam'da yaşamadıkları iddiasıyla yaklaşık beş milyon Müslümanın Bangladeş'e sürgün edilmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Açlık ve kıtlığın sembol ülkesi haline gelen Somali, kabile savaşlarının bölerek iki devlet hâline getirdiği Sudan ve Güney Sudan, Hindistan ile Pakistan arasında güç gösterisine sahne olan ancak aslında her iki devlete de ait olmak istemeyen Keşmir... İslam dünyasına ayar vermeye çalışırken içeride kaybettiği kontrolü suikastlar ve idamlarla sağlamaya çalışan İran, Budistlerin her yıl hışmına uğrayan Sri Lankalı Müslümanlar... Hasılıkelam dünyadaki 63 İslam ülkesinden bir çoğu geçmiş yıllarda olduğu gibi bu ramazanı da buruk geçiriyor.