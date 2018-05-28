Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bazıları aile ziyareti, bazıları deniz-kum-güneş, bir kesim de kültür turizmi. Tercihini sahillerden yana kullanacaklar için deniz kenarında bu yıl hangi renklerin moda olduğuna bakalım dedik. Tasarımcı Derya Koç, yeni sezonun hit modellerinde oranj, yeşil ve sarı gibi tropikal renklerin hâkim olacağını ifade ediyor. Bir mayo markasının Tasarım Direktörü Derya Koç, siyah rengin etkisinin her zaman süreceğini, kırmızı, mavi morun en canlı renklerinin kullanılacağını ifade ederken görüyoruz ki plaj giysileri, şık elbiseleri aratmayacak: Tüllü, broşlu ve kemerli...