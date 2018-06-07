Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk halkını yok edip Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için kurulan terör örgütü EOKA üyesi Rum vatandaşı Nikolas Skuridis’e Kozanköy’de arsa verilince Kıbrıslı Türkler ayaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Taşınmaz Mal Komisyonunun kararı hakkında konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre şunları söyledi: Kıbrıslı Türkler, 1963-1974 yılları arasında soykırıma maruz kaldı. Göçe zorlandı. Böyle yerleşim yerlerinde mal iadesi yapılması büyük yanlıştır. Ayrıca bu resmen haksızlıktır. Çünkü mal tazmin yasası Avrupa Birliği’nin dayatmasıyla hazırlanmıştır. Kanunda değişiklik yapılması şart. Türk tarafını suçlu gösteren, Türkiye’yi işgalci gösteren bu kanun kabul edilemez. Kıbrıs’ta katliam yapmak isteyen Rum-Yunan ikilisidir. Bizim onlara değil Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk tarafına tazminat ödemesi gerekir. Mağdur olan Rumlar vardır, bunu savaşı çıkaran taraflar ödemelidir. O da Rum-Yunan ikilisidir.

Kozanköy Muhtarı Hatice Beşiktepeli ise “Kozanköy halkı olarak Rum istemiyoruz ve gerekirse her çareye başvuracağız” dedi. Kozanköylü Osman Boransel da ”Buraya gâvur getirmek istiyorlar. Onlar bizi esir aldı zulüm etti. İzin vermeyiz” şeklinde tepkisini dile getirdi.