Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullarında kurmuş oldukları “Bir Adım da Sen At” kulübü aracılığıyla kermesler ve yardım organizasyonları düzenleyen öğrenciler topladıkları yardımları su kuyusu açılması amacıyla İhlas Vakfı’na teslim etmişlerdi. Geçen süre zarfında İhlas Vakfının girişimleriyle Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaştırılan yardımlarla su kuyusu açıldı. Ayrıca yine yardımlar sayesinde bölge halkına iftar düzenlenerek gıda yardımı yapıldı. Yardımların yerine ulaşmasından ve su kuyusunun açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, başta öğrencileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Somali’ye yapılan yardımın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı hem öğrencilere hem de İhlas Vakfı’na teşekkür etti. İHA