Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, geçtiğimiz yaz otel odasında vurularak hayatını kaybetmişti. Eşi hamileyken hayatını kaybeden Şaşmaz'ın mezarı Babalar Günü'nde boş kaldı.
ANNESİNİN BIRAKTIĞI GÜLLER DURUYOR
Sunucunun eşi Yasemin Adalı'nın ziyaret etmediği mezardaki kurumuş tek gülü ise Şaşmaz'ın annesinin bayramda bıraktığı öğrenildi.
Vatan Şaşmaz'ın Mezarı Babalar Günü'nde Boş Kaldı
Geçtiğimiz şubat ayında oğlu Asil Vatan Şaşmaz'ı kucağına alan Aker'in ayrıca Vaniköy Andiçen Evleri'ndeki boğaz manzaralı lüks evinden başka bir adrese taşındığı öğrenildi.
'ASİL VATAN' ADINI KOYDU
Geçtiğimiz Şubat ayında doğum yapan Yasemin Adalı, bebeğinin adını 'Asil Vatan' koydu