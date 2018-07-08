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Son dakika Beşiktaş'ta korkutan yangın!
08.07.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş çarşıda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı bir anda duman kaplarken, çevrede panik yaşandı. Olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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570651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570651.aspx
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