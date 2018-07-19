Şehirden 119 yıl önce Kanada'ya sürgün edilen Dukhobor topluluğunun  torunları, yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Kars'a geldi. Geçmişte  büyüklerinin yaşadığı kentin Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü ziyaret eden  Dukhobor kökenli Sandra Konki, Vera Postnikoff ve Sharon Hoodicoff, burada  ataları anısına fidan dikti.

Konki, ziyaretlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada,  atalarının yaşadığı coğrafyada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.Dukhobor'ların tarihini yeni keşfetmeye başladığını ve Kars'ın Akyaka  ilçesine bağlı Karahan köyünün kendileri için önemli olduğunu anlatan Konki,  "Kanada ve Amerika'da yaşan toplumlarımızda da söylenen şarkılar burayı işitiyor,  duyuyoruz. Kanada'dan buraya gelmek çok zor, buna rağmen biz buralara kadar  geldik. Buranın bir özelliği, devlet otoritesinin  zorla askere almak istediği  halklarımızın silahlarını yaktığı bir bölge. Savaş karşıtı oldukları için burada  silahlarını yakma eyleminde bulundular." dedi.

Azerbaycan ve Gürcistan'dan sonra Kars'a gelerek Dukhobor  yerleşkelerini gezdiklerini anlatan Vera Postnikoff da Kars'ta olmaktan dolayı  mutlu olduğunu vurguladı.Postnikoff, "Bu bölgenin önemi bizim için çok fazla. Barış için  mücadele eden, geçmişte yaşamış insanlarımızın anısına buraya arkadaşlarımızla  gelmek bizi mutlu ediyor. Buradaki anılarımızı Kanada'da her ay yayınlanan  Dukhobor dergisinde yayınlıyoruz. Daha önce geldiğimizde silahların yakıldığı  yerde yaptığımız anmayı anlattık, burada diktiğimiz ağaçları anlattık, insanların  da ilgisini çekmişti." şeklinde konuştu.

  "SAVAŞMAMAK İÇİN SİLAHLARINI YAKTILAR"

Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Vedat Akçayöz  ise Dukhobor topluluğunun yaşamına ilişkin yaptığı araştırmada, topluluğun 29  Haziran 1895'te insanı öldürmeyi reddedip savaşa karşı gelerek tüm silah ve  cephaneliklerini yakmaları nedeniyle Çarlık Rusya tarafından Kanada'ya sürgüne  gönderildiği bilgisine ulaştığını, araştırması sonrasında "Savaşmamak için  silahlarını yakan bir halk: Dukhobor" adlı kitabı kaleme aldığını belirtti.

Akçayöz, Dukhoborların Kanada'ya ilk göçünün 1899'da başladığını ve  1930'a kadar dört dalga halinde sürdüğünü bildirerek, topluluğun hümanist kurum  ve kuruluşların yardımını da aldıklarını anlattı.Yaptığı araştırmalar neticesinde Kanada'da yaşayan Dukhobor ile  iletişime geçtiğini anlatan Akçayöz, onların ziyaretlerinin bölgenin turizmine de  önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.