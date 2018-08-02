Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Sayar'ın (37) kullandığı 60 EC 032 plakalı otomobil, Zile-Çekerek karayolu Hacı Boz Köprüsü'nde korkuluklara çarptı. Kazada, Saniye ve Gülsüm Sayar olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü, Şefika ve Ayça İren ile Kaan Laçin Sayar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cenazeler, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.