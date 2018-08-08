Şanlıurfa'da Merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında  bir çocuğun zincirle bağlı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine  bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki Y.Y'nin boynundan bir  metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti.

Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y'nin kendisini babasının  bağladığını söylemesi üzerine İ.H.Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak  üzere polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, nöbetçi  mahkeme tarafından adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Babanın mahkemedeki ifadesinde, oğlunu evden sürekli kaçtığı için  bağladığını söylediği ileri sürüldü