Edinilen bilgiye göre, Seniha İdik idaresindeki 45 FZ 311 plakalı  otomobil, Burdur-Antalya karayolu Tekke rampaları mevkisinde yol kenarındaki  bariyere çarptı.

Kazada sürücü İdik ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil  Servis ekiplerince Burdur ve Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 7 yaşındaki Deniz Akdeniz, ilk  müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.