İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kümetaş Mahallesi'nde yaşayan 19  yaşındaki Musa Keçikıran, Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan  üniversite hazırlık kurslarına gitti.

Ailesine yardımcı olmak için çobanlık da yapan Keçikıran, girdiği  üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı.


Keçikıran ailesinin 11 çocuğundan beşincisi olan Musa Keçikıran, geçen  yıl sınava girdiğini ancak istediği bölümü kazanamadığı için tercihte  bulunmadığını ifade etti.

Geçim kaynakları olan hayvanlarla ilgilenirken bir yanda da ders  çalıştığını anlatan Keçikıran, şöyle konuştu:  "Sabah uyandığımda ilk işim hayvanların yemini vermek oluyordu. Daha  sonra ise ilçe merkezindeki halk eğitim merkezinin açtığı kursa katıldım. Eve  tekrar gelince de yine koyunlarla ilgilenirdim. Arta kalan vaktimde ders  çalıştım. Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Çok mutluyum."

Babasının okuyamadığını dile getiren Keçikıran, "Babam maddi  imkansızlıklardan dolayı okuyamadı. Bizim okumamız için de elinden geleni yaptı.  İki ablam da şu an üniversitede okuyor. Allah babamdan razı olsun. Çok şükür  emeklerini boş çıkarmadık." diye konuştu. Anne Bedriye Keçikıran ise gencin kısıtlı imkanlarla okuduğunu  belirterek, oğlunun hem çobanlık yaptığını hem de derslerini aksatmadığını ifade  etti.