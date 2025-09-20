Akılalmaz kaçış girişimi! Polisi gördü, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

Bursa’da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A.'nın polis ekiplerini görünce yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki şahsın, daha önce 14 farklı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıkarken; uzun süredir aranan S.A.'yı yakalamak için kapsamlı operasyon başlatıldı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI ANCAK KAÇAMADI

Ekiplerin titiz çalışması sonucu, firari şahsın yerinin Vakıf Mahallesi olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipleri fark eden S.A., dikkat çekmemek için kendini bir anda çimlerin üzerine attı ve hareketsiz kalarak ölü taklidi yaptı.

Polis ekipleri ise bu numarayı kısa sürede fark ederek çevre güvenliğini aldı ve S.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.