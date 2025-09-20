Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akılalmaz kaçış girişimi! Polisi gördü, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

Akılalmaz kaçış girişimi! Polisi gördü, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari, polisleri görünce çimlere yatıp ölü taklidi yaptı. İlginç kaçış girişimi başarısız olan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Bursa’da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A.'nın polis ekiplerini görünce yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki şahsın, daha önce 14 farklı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıkarken; uzun süredir aranan S.A.'yı yakalamak için kapsamlı operasyon başlatıldı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI ANCAK KAÇAMADI

Ekiplerin titiz çalışması sonucu, firari şahsın yerinin Vakıf Mahallesi olduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipleri fark eden S.A., dikkat çekmemek için kendini bir anda çimlerin üzerine attı ve hareketsiz kalarak ölü taklidi yaptı.

Polis ekipleri ise bu numarayı kısa sürede fark ederek çevre güvenliğini aldı ve S.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

