Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit etmiş

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit etmiş

Güncelleme:
Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit etmiş
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gebze'de çocukları önünde bir babaya tokat atan ve skandal görüntülerin ardından tutuklanan magandanın aynı gün bir suç daha işlediği tespit edildi. Şahsın olayın olduğu gün başka bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocukların gözü önünde babaya şiddet uygulayan şahsın, aynı gün bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başkan bir sürücüyü silahla tehdit etmiş - 1. Resim

Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde 15 Eylül'de meydana gelen olayda, sokakta aşırı hız yapan O.C., kendisini uyaran Ö.K.'ye çocuklarının gözü önünde tokat atarak küfür etmişti.

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanan O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başkan bir sürücüyü silahla tehdit etmiş - 2. Resim

AYNI GÜN 'SİLAHLA TEHDİT' SUÇU DA İŞLEMİŞ

Yaşanan olayın ardından OC'nin aynı gün Gebze’nin İnönü Mahallesi’nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi.

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başkan bir sürücüyü silahla tehdit etmiş - 3. Resim

Tartışmanın büyümesi üzerine O.C'nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi.

İ.B.'nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C'ye "silahla tehdit" suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

