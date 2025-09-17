Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba konuştu! "Bana zorla özür diletti"

Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba konuştu! "Bana zorla özür diletti"

- Güncelleme:
Kocaeli’de aşırı hız yaptığı için uyardığı sürücü tarafından darbedilen baba konuştu. Mağdur adam, saldırganın kendisine zorla özür dilettiğini belirterek, “Haklı olmama rağmen alttan alıp özür diledim. Ancak o, egosunu tatmin etmek için bana tokat attı” dedi.

İnfiale neden olan görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geldi. Okul yolunda iki çocuğuyla yürüyen baba, yanlarından geçen lüks araç sürücüsünü uyardığı için şiddete maruz kaldı. 

Durum üzerine harekete geçen ekipler şahsı gözaltına alırken, işlemleri tamamlanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARDEŞİ KOLUMA VURDU"

Mağdur adam ise yaşadığı dehşet anlara ilişkin A Haber'e konuştu:

"Biz kendimizi kenara atamadık iki araç arasında kaldık. Karşı yönden bize doğru çok süratli bir şekilde geliyordu, kolumu kaldırarak yavaş, yavaş nasıl geliyorsun çocuklar var dedim. Kardeşi koluma vurarak bana müdahale etti.

Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba konuştu! "Bana zorla özür diletti" - 1. Resim

"ÇOCUĞUMUN ELİNİ İTTİ"

Şoför de bana doğru hızlı bir şekilde inerek iki eliyle benim suratımdan tuttu. Çocuğumun elini tutuyorum, çocuğumun eli titriyor.

Oğlum arkamda sağa sola bakıyor, biliyor kavga çıkabileceğini. Bana, özür dileyeceksin dedi. Ben de çocuklarımın yanında kavga çıkmasın psikolojileri bozulmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim.

Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba konuştu! "Bana zorla özür diletti" - 2. Resim

Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı. Tanıyan tanımayan herkes bize destek oldu, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

