Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya 'terörist' yakıştırması yapan DEM Parti'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Saral, bu söylemi "ikiyüzlülük" olarak nitelendirerek, terörle arasına net mesafe koyamayanların başkalarını hedef almasının inandırıcı olmadığını savundu. DEM Parti'yi, terör örgütü PKK'ya karşı tutum almamakla eleştiren Saral, kullanılan ifadelerin kime hizmet edildiğini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya 'terörist' diyen DEM Parti'ye sert tepki gösterdi.

"AHMED ŞARA GİBİ İSİMLERE 'TERÖRİST' YAFTASI YAPIŞTIRILMASI İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Saral, "DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir. Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere 'terörist' yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür. Ahmed Şara'yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor." dedi.

"KİME HİZMET ETTİKLERİNİ AÇIK EDİYORLAR"

Saral, "Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"SİZ ÖNCE KANDİL'E, BEBEK KATİLLERİNE 'TERÖRİST' DEMEYİ ÖĞRENİN"

Oktay Saral, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK'ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye'yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur. Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir. Siz önce Kandil'e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara 'terörist' demeyi öğrenin."

"KENDİLERİNİN AÇIKÇA DESTEKLEDİĞİ ÖRGÜT SANKİ KANARYA SEVENLER DERNEĞİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, önceki gün AK Parti MKYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, DEM Parti'ye tepki göstermişti. Çelik, "Kendilerinin açıkça desteklediği örgüt sanki insan hakları örgütü, sanki kanarya sevenler derneği... Açıkça terör örgütünü desteklediklerini söyleyenlerin bize dönük nitelemeleri kendi tutumlarını örtbas etmekten ibaret." demişti.

ÖZGÜR ÖZEL DE DEM PARTİ'NİN İZİNDE

Öte yandan bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP genel merkez binasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetle bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Özel de, DEM Parti'nin dilini benimseyerek Suriye yönetimi ile ilgili, "Bu meseleye herkes dikkat etsin. IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle, dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen, yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi 'Allah'a şirk koşmak' olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen, düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye yönetiminin, Fırat'ın doğusunu terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için başlattığı operasyon, DEM Parti'yi rahatsız etmişti. DEM Partili siyasiler, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Şam yönetimine 'terörist' yakıştırması yapmıştı.

