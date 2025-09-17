Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar...

Dehşet veren olay Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşanmıştı. Yakınlarının düğününden dönen 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, 43 yaşındaki eşi Takibe, 9 yaşındaki kızı Elanur ve 6 yaşındaki oğlu Akın Şanlı araçlarının taranması sonucu feci şekilde can vermişti.

Aralarında saldırganların da olduğu 24 kişinin sorgusu devam ederken, katliama ilişkin korkunç bir gerçek de ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Sabah'ın haberine göre, köy yakınlarında pusu kuran saldırganlar, araç geldiği sırada Şanlı ailesini çapraz ateş altına aldı. Açılan ilk ateşin ardından araçta, Elanur ve Akın araçtan inip kaçmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

HUSUMETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Bu sırada saldırganlar, kaçmaya çalışan iki kardeşi de gözlerini kırpmadan ve acımasızca öldürdüler.

Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.