Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar...

Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Batman&#039;daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar...
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batman’da bir aileye pusu kurarak saldıran zanlıların, 9 yaşındaki Elanur ve 6 yaşındaki Akın’ı da olay yerinden kaçmaya çalışırken öldürdüğü ortaya çıktı.

Dehşet veren olay Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşanmıştı. Yakınlarının düğününden dönen 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, 43 yaşındaki eşi Takibe, 9 yaşındaki kızı Elanur ve 6 yaşındaki oğlu Akın Şanlı araçlarının taranması sonucu feci şekilde can vermişti.

Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar... - 1. Resim

Aralarında saldırganların da olduğu 24 kişinin sorgusu devam ederken, katliama ilişkin korkunç bir gerçek de ortaya çıktı.

Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar... - 2. Resim

ÇOCUKLAR KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Sabah'ın haberine göre, köy yakınlarında pusu kuran saldırganlar, araç geldiği sırada Şanlı ailesini çapraz ateş altına aldı. Açılan ilk ateşin ardından araçta, Elanur ve Akın araçtan inip kaçmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar... - 3. Resim

HUSUMETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Bu sırada saldırganlar, kaçmaya çalışan iki kardeşi de gözlerini kırpmadan ve acımasızca öldürdüler.

Batman'daki aile katliamında korkunç detay! Çocukları kaçarken vurmuşlar... - 4. Resim

Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa düştü, Netanyahu geri vites attı! "Yanlış anlaşıldım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de gözü dönen kadın arkadaşına acımadı! - 3. SayfaKayseri'de gözü dönen kadın arkadaşına acımadı!Samsun'da kereste fabrikasında yangın! Ekipler zamana karşı yarış başlattı - 3. SayfaKereste fabrikasında yangın! Ekipler zamana karşı yarışıyorÇanakkale'de esnafın korkulu rüyası olan çete çökertildi - 3. SayfaEsnafın korkulu rüyası olan çete çökertildiTekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandı - 3. SayfaTekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandıDükkanda bulunan cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı! Önce öldürmüş, sonra intihar etmiş - 3. SayfaDükkandaki cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı!Minibüs, anne oğlu ezdi! Acılı kadının feryatları yürek dağladı - 3. SayfaMinibüsün altında kalan anne oğlu, ölüm ayırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...