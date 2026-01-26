Forbes’in “2026 İçin En İyi Destinasyonlar” listesinde Antalya, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü tatil olanaklarıyla dünyanın önde gelen merkezleri arasında gösterildi. Abu Dabi’den Zanzibar’a uzanan seçkide yer alan şehir, sürdürülebilir ve nitelikli turizm anlayışıyla küresel ölçekte dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı “2026 Yılı Seyahat Rehberi”ni yayımladı.

Listede kültürden gastronomiye, doğal güzelliklerden konaklama kalitesine kadar pek çok kriter titizlikle incelendi. Türkiye'den Karayipler’e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan seçkide Antalya, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı.

Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

Antalya’nın yer aldığı listede; Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyanın önde gelen destinasyonları da bulunuyor.

Forbes tarafından yayımlanan "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesi:

Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Antalya, Türkiye

Antarktika

Hırvatistan

Dallas–Fort Worth, ABD

Emerald Coast, Florida, ABD

Grenada, Karayipler

Hudson Valley, New York, ABD

Los Angeles, ABD

Mallorca, İspanya

Milan ve Dolomitler, İtalya

Nikko, Japonya

Park City, Utah, ABD

Peloponnese, Yunanistan

Rajasthan, Hindistan

Riviera Nayarit, Meksika

Sonoma, California, ABD

Washington, D.C., ABD

Warsaw, Polonya

Zanzibar, Tanzanya

