Antalya'da dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Boyu 2 metreyi bulan dalgalar, vatandaşlar ve turistler için eşsiz bir fotoğraf karesi sundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) dün akşam ve gece saatleri için sarı kod ile uyardığı Antalya'da şiddetli rüzgar ve yağış sonrası dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar görsel şölen oluşturdu.

Antalya'daki dünyaca ünlü sahil beyaza büründü, gören kumsala koştu

DALGA BOYU 2 METREYİ GEÇTİ

Boyu 2 metreye kadar yükselen dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili beyaza büründü. Kentte hava sabah saatlerinden itibaren hafif rüzgarlı ve parçalı bulutlu seyrederken, bazı vatandaşlar sahile gelerek oluşan manzarayı izledi. Sahile gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekinip, o anları kaydetti.

"ANTALYA HER HALİYLE ÇOK GÜZEL"

Sahilde dalgaları hayranlıkla izleyen bir İranlı turist, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Antalya çok güzel bir memleket. İnsanları ve denizi çok güzel. Deniz çok dalgalı maşallah." dedi.

