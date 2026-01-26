27 Ocak Salı günü Mersin'de yağmur yağıp yağmayacağı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaşmasıyla "Yarın Mersin'de yağmur var mı?" sorusu cevap buldu.

Bugün (26 Ocak 2026) Mersin'de parçalı bulutlu bir hava hâkim olurken hava sıcaklıkları en yüksek 15 dereceye kadar çıktı. Ülke genelinde yer yer sağanak yağışlar etkili olurken Mersin'de hava durumu araştırılmaya başlandı.

YARIN MERSİN'DE YAĞMUR VAR MI?

MGM hava durumu raporuna göre, yarın Mersin'da yağmur vardır. 27 Ocak 2026 Salı günü sağanak yağış etkisini gösterecek. 12.00-15.00 saatleri arasında başlayan yağış yerini 18.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanağa bırakacak.

Yarın Mersinde yağmur var mı? 27 Ocak MGM hava durumu raporu

Hava sıcaklıkları en düşük 10 derece en yüksek ise 16 derece olacaktır. Yarın dışarıya çıkmayı planlayan vatandaşların yanında şemsiye bulundurması tavsiye ediliyor.

27-31 MERSİN HAVA DURUMU RAPORU

Yarın Mersinde yağmur var mı? 27 Ocak MGM hava durumu raporu

Haberle İlgili Daha Fazlası