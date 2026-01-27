Milyonlarca araç sahibi 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemelerini dikkatle takip ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı takvimine göre Ocak ayında yatırılması gereken MTV ilk taksiti için son tarih hafta sonu nedeniyle 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak uygulanıyor. Peki, MTV ödemesinde hangi banka kaç taksit sunuyor?

2026 yılı MTV tutarları yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda güncellendi. Motor silindir hacmi, aracın yaşı, taşıt değeri ve tescil tarihi MTV tutarlarının belirlenmesinde temel kriterler oldu. 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan otomobiller için taşıt değeri esas alınırken, 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen araçlarda motor hacmi ve yaş dikkate alınıyor. MTV her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit kampanyası nedir, hangi banka kaç taksit sunuyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit kampanyaları! Hangi banka kaç taksit sunuyor?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAKSİT KAMPANYASI NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit kampanyası bankaların araç sahiplerine MTV ödemelerini kredi kartıyla ve belirli sayıda taksite bölerek yapma imkanı sunuyor. Kampanyalar sayesinde araç sahipleri MTV tutarını tek seferde ödemek yerine bankaların belirlediği taksit sayılarıyla ödeme kolaylığı elde edecek.

MTV ilk taksit ödemesi için son gün 2 Şubat 2026 iken ikinci taksit son ödeme ise Temmuz 2026 olacak.

HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT SUNUYOR?

Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit

Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit

Ziraat BankKart 4 taksit

Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit

MTV NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri farklı kanallar üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Araç sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden MTV borçlarını sorgulayarak ödeme gerçekleştirebiliyor.

Bankaların internet şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları, vergi daireleri, yetkili banka şubeleri ve bazı PTT şubeleri de MTV ödeme noktaları arasında. Ödeme sırasında plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile işlem yapılabiliyor.

