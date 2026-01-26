25 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek! Gaziantep Havalimanı’nda yeni proje
Gaziantep’te 1 yıl içinde tamamlanması planlanan yeni yol projesinin detayları belli oldu. Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında ulaşımı 25 dakikadan 6 dakikaya düşürecek yeni yol 13 kilometre uzunluğunda olacak. Güncel maliyeti 400 milyon TL olarak değerlendirilen yol, aynı zamanda Sanayi Sitesi ile yeni planlanan Trikotajcılar Sitesi’ne de bağlantı sağlayacak.
- Gaziantep'te Mavikent ile Havalimanı arasında yeni bir ulaşım yolu projesi başlatıldı.
- Proje, mevcut 20-25 dakikalık havalimanı ulaşım süresini 6 dakikaya indirecek.
- 13 kilometre uzunluğundaki yol, 3'er şeritli olarak inşa edilecek.
- Projenin güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL'dir.
- İhale süreci sona yaklaşan yolun 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Gaziantep’te yeni bir ulaşım projesi için harekete geçildi. Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında açılması planlanan yeni yol ile mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı, 6 dakikaya düşecek.
Güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olan projede, ihale sürecinde sona yaklaşılırken, yolun 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İşte detaylar…
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında açacağı yeni yola ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.
İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 9,5 saatlik yol 4,5 saate düşecek
13 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Şahinbey ilçesi Mavikent Bölgesi’nden Gaziantep Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştırması hedeflenen yol, 13 kilometre uzunluğunda ve 3’er şeritli olarak projelendirildi.
İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni yol! 40 dakikalık mesafe 10 dakikaya düşecek
25 DAKİKADAN 6’YA DÜŞECEK
Aynı zamanda Körkün’de ihtisaslaşan Sanayi Sitesi ile yeni planlanan Trikotajcılar Sitesi’ne bağlantı sağlayacak olan yeni yol 3’er şeritli olarak tasarlanıyor. Güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olan projenin ihale süreci sonrasında 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede sona gelindiğinde ise mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı, 6 dakikaya düşecek.
“BİR YILDA TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje alanında yaptığı inceleme sonrasında şu bilgileri verdi:
Yolu yapmadan önce bütün altyapıyı yapacağız. Şahinbey ilçesindeki bu bölgede yaklaşık dört yüz bin kişi yaşıyor. Bu 400 bin kişinin hızlı bir şekilde bu yola ulaşmasını sağlayıp havalimanına ulaştıracağız. O yüzden bu açıdan şehrin için çok önemli bir yoldu. Yaklaşık bir yıldan beri projesi çalışıldı. Mali olarak imkanlar zorlandı. Bir yıl gibi kısa bir sürede de bu işi tamamlamış olacağız.