Gaziantep’te yeni bir ulaşım projesi için harekete geçildi. Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında açılması planlanan yeni yol ile mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı, 6 dakikaya düşecek.

Güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olan projede, ihale sürecinde sona yaklaşılırken, yolun 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İşte detaylar…

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında açacağı yeni yola ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.

Şahinbey ilçesi Mavikent Bölgesi’nden Gaziantep Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştırması hedeflenen yol, 13 kilometre uzunluğunda ve 3’er şeritli olarak projelendirildi.

Aynı zamanda Körkün’de ihtisaslaşan Sanayi Sitesi ile yeni planlanan Trikotajcılar Sitesi’ne bağlantı sağlayacak olan yeni yol 3’er şeritli olarak tasarlanıyor. Güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olan projenin ihale süreci sonrasında 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede sona gelindiğinde ise mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı, 6 dakikaya düşecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje alanında yaptığı inceleme sonrasında şu bilgileri verdi:

Yolu yapmadan önce bütün altyapıyı yapacağız. Şahinbey ilçesindeki bu bölgede yaklaşık dört yüz bin kişi yaşıyor. Bu 400 bin kişinin hızlı bir şekilde bu yola ulaşmasını sağlayıp havalimanına ulaştıracağız. O yüzden bu açıdan şehrin için çok önemli bir yoldu. Yaklaşık bir yıldan beri projesi çalışıldı. Mali olarak imkanlar zorlandı. Bir yıl gibi kısa bir sürede de bu işi tamamlamış olacağız.