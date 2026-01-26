Kaydet

Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş mevkii yakınlarında, Seydişehir’den Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen yol kenarına çekti ve yolcuların tamamını güvenli bir şekilde tahliye etti. Yolcuların araçtan inmesinden kısa bir süre sonra alevler tüm minibüsü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

