İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, bina girişinde unutulan çantadaki 2 bin TL bir grup genç tarafından alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri bir sosyal medya sayfasında yayımlanınca, kendilerini videoda tanıyan gençler büyük bir pişmanlık yaşadı. Yanlarına bir aile büyüklerini de alan gençler, vakit kaybetmeden yaşlı çiftin evine giderek aldıkları parayı iade etti ve özür diledi. Gençlerin hem parayı aldıkları anlar hem de sonrasındaki iade süreci çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

