Sudanlı olduğu öne sürülen bir göçmen, seyir halindeki bir kamyonun altında asılı halde İngiltere’ye girdiği anları TikTok’ta paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü; bazıları durumu “kahramanlık” olarak nitelerken, bazıları göçmene tepki gösterdi.

İsminin Abubaker olduğu bilinen Sudanlı bir göçmen, seyir halindeki bir kamyonun altında yolculuk yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde, göçmenin bacaklarının direğe asılı halde durduğu, üst bedeninin ise neredeyse yol seviyesine değecek kadar alçakta kaldığı görüldü. Kamyon seyir halinde hızla ilerlerken, göçmen olduğu tahmin edilen adam da kameraya konuşarak yolculuğunu kaydetti.

Kamyonun altına gizlenerek İngiltereye sızdı! Sudanlı göçmenin korkunç yolculuğu kamerada

Dailymail’de yer alan habere göre, aynı hesapta aynı gün paylaşılan başka bir videoda ise bir kişinin park halindeki bir tırın ön ve arka kısmına konumlanarak kamyona saklandığı görülüyor. Videoların her ikisinde de İngiliz bayrağı emojileri ve “Ve nihayet kardeşim başardı, İngiltere’ye hoş geldin” notları yer alıyor.

Uzmanlar, son dönemde göçmenlerin kanal üzerinden değil, tırlar ve araçlarla İngiltere’ye girdiğini söylüyor. Genellikle Fransa’nın kuzeyinden gizlice kamyonlara binen göçmenler İngiltere’ye kadar gizleniyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu videolar sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölmüş durumda. Bazı kullanıcılar, göçmeni ‘kahraman’ olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar ise duruma tepki gösterdi. Video kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

