Filipinler’de Shariff Aguak Belediye Başkanı’nın konvoyu roket tipi silahlarla hedef alındı. Üç kiralık tetikçinin düzenlediği suikast girişimi kameralara saniye saniye yansırken, Belediye Başkanının olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde akıllara durgunluk veren bir suikast olayı yaşandı. Üç kiralık tetikçi, Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan'ın konvoyuna RGP-7 model roket tipi silahlarla saldırı düzenledi.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir minibüsten inen silahlı kişilerin saldırıyı başlattığı ve yoğun patlamaların yaşandığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI YARA ALMADAN KURTULDU

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, Ampatuan'ın olaydan yara almadan kurtulduğunu, iki güvenlik görevlisinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, minibüsle kaçan 3 saldırganı Datu Unsay’in Barangay Meta bölgesinde girdikleri çatışmada öldürdü. Kaçak aracın da ele geçirildiği bildirildi.

Bu olayın, Ampatuan'ın son yıllarda yaşadığı 3. suikast girişimi olduğu kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer saldırının ardındaki motivasyonu ve planlayıcıları ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

