ABD'de kar fırtınası nedeniyle iptal edilen uçuş sayısı 13 bine, elektriksiz kalan kişi sayısı ise 953 bine ulaştı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sokakta yaşayan 5 kişinin donarak hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'nin geniş kesimlerinde etki gösteren kar fırtınası ülkede hayatı olumsuz etkiledi. ABD basınında yer alan haberlere göre; ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Teksas, Kentucky, Georgia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde en az 953 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, 213 milyon kişiye yönelik farklı seviyelerde hava durumu uyarıları yayınlandığını açıkladı. Kar kalınlığı Indiana'da 33 cm, Missouri'de 30 cm, Ohio'da 28 cm, Arkansas'ta 20 cm, Illinois ve Kansas'ta 20 cm, Oklahoma'da 18 cm, Teksas'ta 15 cm ve Tennessee'de 13 cm seviyesine ulaşırken, kara trafiğinde aksamalar meydana geldi.

5 KİŞİ DONARAK CAN VERDİ Olumsuz hava şartları dev metropol New York'u da etkiledi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 24 cm'e ulaştı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani pazartesi günü kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Mamdani, "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ülkede etkili olan fırtınaları "tarihi" olarak niteleyerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etmişti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, başkent Washington DC'nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu ilan edildiğini duyurmuştu.

