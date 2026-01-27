Orta Doğu’da İran merkezli bir rejim değişikliği ya da ABD müdahalesi senaryosu Ankara’yı harekete geçirdi. Türkiye, geçmişte Irak ve Suriye’de yaşanan tecrübeleri göz önünde bulundurarak, İran’dan gelebilecek yeni bir mülteci dalgasını sınırın ötesinde durdurmaya yönelik kapsamlı hazırlıklar yapıyor. İngiliz basını Ankara kulislerinde, göç riskine karşı "olağan önlemlerin ötesine geçilecek” adımların masada olduğu duyurdu.

Middle East Eye’ın edindiği bilgilere göre, Ankara, İran sınırının karşı tarafında bir tampon bölge oluşturmayı değerlendiriyor.

KAPALI TOPLANTIDA MİLLETVEKİLLERİNE BRİFİNG VERİLDİ

Middle East Eye’a konuşan iki kaynağa göre, Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri perşembe günü parlamentoda kapalı kapılar ardında milletvekillerine İran’a ilişkin olası senaryolar hakkında brifing verdi.

Toplantıya katılan kaynaklardan biri, yetkililerin yeni bir göç dalgasını önlemek için "tampon bölge" ifadesini kullandığını söyledi.

İkinci kaynak ise bu ifadenin doğrudan kullanılmadığını, ancak olağan önlemlerin ötesine geçilmesi gerektiğinin net şekilde dile getirildiğini aktardı. "Esasen, göç durumunda gelme ihtimali olanların İran tarafında kalmasını sağlamak için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini söylediler."

İRAN SINIRINDA DEV GÜVENLİK HATTI KURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, bu ayın başında Türkiye’nin İran ile olan 560 kilometrelik sınırında güvenliğin teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güçlendirildiğini açıklamıştı.

Sınır hattında 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule, 380 kilometrelik modüler beton duvar ve 553 kilometrelik savunma hendeği bulunuyor.

Söz konusu bölge insansız hava araçları ve uçaklar dahil olmak üzere keşif ve gözetleme sistemleriyle 24 saat izleniyor.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARDA 4 BİNDEN FAZLA ÖLÜ VAR

Aynı brifingde milletvekillerine İran’da hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hızla artan enflasyon ve İran para birimindeki değer kaybı sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

İnternet erişimi kesilirken, güvenlik güçleri ve protestocular arasında arbede çıktı.

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK ASKERİ SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü yaptığı açıklamada, Ankara’nın İran’a yönelik herhangi bir yabancı müdahaleye karşı olduğunu söyledi ve ABD’yi diplomatik kanalları kullanmaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sırasında Tahran’ı tehdit eden açıklamalar yaptı, ardından İran liderleriyle görüşmeye açık olduğunu paylaştı.

Kaynaklara göre Washington, protestolardan sorumlu tuttuğu "yüksek değerli" İranlı yetkililer ve komutanlara yönelik hassas saldırıları değerlendiriyor.

ABD BÖLGEYE ASKERİ YIĞINAK YAPTI

Son günlerde ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve savaş gemileri konuşlandırdı. Pazartesi günü USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu sularına ulaştı.

İran istihbaratına göre de askeri yığınak zirveye ulaştı.

TÜRKİYE GEÇMİŞ TECRÜBELER NEDENİYLE TEMKİNLİ

Türkiye, 2003 Irak işgali ve 2011-2024 yılları arasında süren Suriye iç savaşının yol açtığı istikrarsızlık ve göç dalgalarının etkilerini doğrudan yaşadı.

Türk toplumunun mülteci konusundaki hassasiyeti devam ederken, özellikle 2,7 milyon mültecinin durumu yakından izleniyor.

BİR MİLYON İRANLI MÜLTECİ SENARYOSU

Middle East Eye, haziran ayında Türk yetkililerin İsrail ile İran arasında çıkabilecek tam ölçekli bir savaşın bir milyon İranlıyı Türkiye sınırına itebileceğini değerlendirdiğini aktardı.

Kaynaklar, Ankara’nın acil insani durumlar dışında yeni bir mülteci dalgasını kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu yineledi.Türkiye’nin böyle bir durumda "açık kapı" politikası uygulamayacağı da ifade edildi.

AZERBAYCAN TÜRKLERİ DETAYI PLANLARI ETKİLİYOR

Planları zorlaştıran başlıklardan biri ise İran’da yaşayan en az 12 milyon Azerbaycan Türkü. Bu nüfusun sınırlara yönelmesi halinde Türkiye’nin nasıl bir tutum alacağı belirsizliğini koruyor.

