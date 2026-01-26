Adı ise dikkat çekiciydi: “The Turk”, yani “Türk”.

Günümüzde yapay zeka üzerinden yürüyen tartışmaların kökeni, 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Tarihte yapay zeka fikrini ilk kez geniş kitlelerin gündemine taşıyan makine, bir satranç otomatıydı.

Akçaağaçtan yapılan ve üzerinde sarıklı, bıyıklı bir Türk figürü bulunan otomat, yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaydı. Başını hareket ettiren, gözlerini oynatan bu figür, dönemin insanlarına adeta canlıymış hissi veriyordu.

Tarihteki ilk satranç otomatı, 1734-1804 yılları arasında yaşayan Macar mucit Johann Wolfgang Ritter von Kempelen tarafından geliştirildi. 1769’da yapımına başlanan bu mekanizma, kurulduktan sonra karşısına oturan kişiyle satranç oynuyor, hamleleri hesaplıyor ve rakiplerini yeniyordu.

Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin gibi tarihi figürlerle satranç oynayan “Türk”, bu maçlardan galip ayrıldı. Ünü arttıkça, makinenin nasıl çalıştığına dair söylentiler de çoğaldı.

“The Turk”, ilk maçını Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa’nın huzurunda yaptı. Kısa sürede ünü saray sınırlarını aştı. Avrupa’da sergilenen otomat, dönemin en ünlü isimleriyle karşı karşıya geldi.

Hatta dönemin usta satranç oyuncularının, sırayla makinenin içine girerek oynadığı bile konuşuldu.

“The Turk”ün sırrı uzun süre çözülemedi. Dönemin en çok konuşulan iddialarından biri, makinenin içinde gizlenmiş bir satranç ustasının olduğu yönündeydi. Bazı iddialar ise taşların altında mıknatıslar bulunduğunu ve hamlelerin gizli bir mekanizma ile yönlendirildiğini öne sürdü.

EDGAR ALLAN POE DA BU GİZEMİN PEŞİNE DÜŞTÜ

“The Turk”ü inceleyen isimlerden biri de ünlü yazar Edgar Allan Poe oldu. Poe, “Maelzel’s Chess Player” adlı yazısında makineyi detaylı şekilde anlattı ve bunun gerçek bir otomat olamayacağını savundu.

Poe’ya göre bu kadar karmaşık hamleler, ancak bir insan zekasıyla mümkün olabilirdi. Söz konusu yazı, dönemin en büyük tartışmalarından birini başlattı.