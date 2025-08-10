İstanbul'da sıcak saatler! 13 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi
İstanbul Bağcılar'da 13 katlı bir binada yangın çıktı. Pazar sabahı alevlere uyanan apartman sakinleri büyük şok yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenle tahliye ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sırasında binanın en üst katında vatandaşların kurtarılmayı bekleyişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
