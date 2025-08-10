Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da sıcak saatler! 13 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi

İstanbul'da sıcak saatler! 13 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Bağcılar'da 13 katlı bir binada yangın çıktı. Pazar sabahı alevlere uyanan apartman sakinleri büyük şok yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da sıcak saatler! 13 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi - 1. Resim

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenle tahliye ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

İstanbul'da sıcak saatler! 13 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi - 2. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sırasında binanın en üst katında vatandaşların kurtarılmayı bekleyişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

