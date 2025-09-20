Park halindeki araca düştü: 25 yaşındaki genç yoğun bakımda
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 5. kattan düşen 25 yaşındaki genç, park halindeki otomobilin üzerine çakılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece yarısı 01.15 sıralarında Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki İ.C.Ö., iddiaya göre, binanın 5. katından park halindeki bir otomobilin tavanına düştü.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan genç adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.C.Ö.'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yüksekten düşme olayı ile ilgili Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk