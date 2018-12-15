Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pompeo, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjin ile bakanlıkta ortak düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo açıklamasında, iki Kanada vatandaşının tutuklanmasını "yasadışı ve kabul edilemez" olarak tanımlarken, ABD'nin tutukluların salınması konusunda Kanada'ya her türlü yardımı sağlayacağını belirtti.

Pompeo, "ABD, onların kendi vatandaşı olup olmadığına bakmaksızın gerekeni yapmaktadır. Dünyanın bütün uluslarına diğer ülke vatandaşlarına iyi davranmalarını ve Çin'in bu iki Kanada vatandaşının tutukluluğunu sona erdirmesini istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çin, geçen hafta biri iş adamı, diğeri ise eski bir diplomat olan iki Kanada vatandaşını haklarında ulusal güvenliğe tehdit oluşturan etkinliklerle bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına almış ve soruşturma başlatmıştı.

Olayın, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği belirtiliyor.

- "Senato'nun Yemen kararına saygılıyız"

Öte yandan, dün senatonun geçirdiği ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin sorulan bir soruya cevap veren Pompeo, senatonun aldığı Yemen kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Pompeo, Kongre ile yakın temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Kongre üyelerine politikalarımızın ne olduğu ve ülkemizi güvende tutmamızdan nasıl emin olabileceğimizi en iyi şekilde anlatıyoruz. Başkan (Donald) Trump da bu konuda oldukça açık." dedi.