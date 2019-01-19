Somali medyasındaki haberlere göre, Aşağı Cuba vilayetinin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı intihar eylemiyle başlatan Eş-Şebab militanları, Somali ordusunun karadan, müttefiklerinin de havadan karşılık vermesiyle püskürtüldü. Çatışmada 73 Eş-Şebab militanı öldürüldü. Eş-Şebab, 41 Somali askerini öldürdüğünü ileri sürdü. Bar Sanguni bölgesi, Cubaland eyaletinin başkenti olan Kismayo şehrine sadece 45 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip.
Somali ordusu 73 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi
19.01.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali ordusu, ülkenin güneyindeki askeri üsse saldırı düzenleyen Eş-Şebab militanlarını püskürterek 73 militanı öldürdü.
Etiketler : Somali ordusu,
599128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599128.aspx
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