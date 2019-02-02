Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küba’nın batısına bir gök taşı düştüğü bildirilirken Pinar del Ro kentinin farklı kasabalarında da güçlü bir patlamanın hissedildiği açıklandı. Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), birkaç gök taşıyla ilgili bildirim yaptıktan birkaç dakika sonra, Pinar del Rio'ya bağlı Viales kasabasında güçlü bir patlamanın olduğunu ifade etti.

Bölgede yapılan araştırmada gök taşı parçaları bulunurken ABD merkezli KWS, Florida'nın güneyinde Key West merkezi bir nesnenin dünyaya düşüşünü rapor ettikten sonra patlamanın meydana geldiğini belirtti. Küba Jeofizik ve Astronomi Enstitüsü ekibi olayın araştırmasının sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan gelen ilk bilgilere göre nesnenin gök taşı olduğu doğrulandı.