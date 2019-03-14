ABD Başkanı Trump, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar'ı Oval  Ofis'te kabulü sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  cevapladı.

Brexit oylamasından çıkan sonucun "utanç verici" olduğunu ifade eden  Trump, "Brexit çok karmaşık bir süreç ve halen devam ediyor. Birçok ülkeyi bölen  bir süreç. (Müzakereler konusunda) Ben haklı çıktım. Neler olacağını tahmin  etmiştim. Artık yeni bir oylamanın yapılmasını pek mümkün görmüyorum zira bu adil  olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Süreç çok kötü gitti"

Trump, "Müzakereler çerçevesinden bakarsanız tüm bu sürecin bu kadar  kötü gitmesi sürpriz oldu ama nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a  (Theresa May) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." şeklinde  konuştu.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari müzakerelerin geleceğine  ilişkin de yorum yapan Trump, "Eğer AB bizimle müzakere etmek istemezse o zaman  (AB'ye) gümrük vergileri gelir." dedi.

İrlanda'yı bu yıl içerisinde ziyaret etmek istediğini dile getiren  Trump, "Orası harika bir yer. Geçen sefer gidememiştim. Bu yıl gitmeyi  düşünüyorum." dedi.

"Birkaç yıla ihtiyaç var"

İrlanda Başbakanı Varadkar, Birleşik Krallığın "Brexit" kaynaklı  meseleleri çözebilmek için birkaç yıla ihtiyacı olduğunu ifade etti. Varadkar  ayrıca Birleşik Krallık ile İrlanda arasında fiziki sınır olmaması gerektiğini  belirtti.

"Veto edeceğim"

Diğer yandan Trump, ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda aldığı  "Ulusal Acil Durum" kararının iptal edilmesini öngören Kongre tasarısını masasına  geldiği zaman veto etmek zorunda kalacağını söyledi.

Trump, "Sınır güvenliği konusunda aldığım karar uzmanlar tarafından  yasal ve meşru görülüyor. Önüme (bunun aksi yönde) bir yasal adım gelirse  muhtemelen veto etmek zorunda kalacağım." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın "Ulusal Acil Durum" kararının iptal edilmesini öngören Kongre  yasa tasarısının bugün veya yarın Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.