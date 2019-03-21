Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandr Yurchik, Utair, Ural, Pobeda ve S7 hava yollu şirketlerinin Boeing şirketi ile önümüzdeki yıllarda teslimatı gerçekleşmesi beklenen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçakları üzerine yapılan anlaşmaların askıya alındığını açıkladı. Yurchik söz konusu fesihlerin sadece Boeing 737 MAX uçak anlaşmaları için geçerli olduğunu da ekledi.

Rus havayolları şirketleri teslimatları 2020 yılından başlayarak 30’a yakın Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının alımıyla ilgili Boeing şirketi ile anlaşmalar yapmıştı.

Etiyopya’da düşen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı düşmüş ve uçakta bulunan 189 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye’de dahil birçok ülke bu uçaklarla ilgili tedbirler açıklamış ülkelerin havayolu şirketleri uçakların uçuşunu durdurmuştu.

