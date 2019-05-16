Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'nın Doğu Flaman iline bağlı Evergem'de lejyoner salgını nedeniyle 70 yaşındaki bir Belçikalının öldüğü ve ölü sayısının böylece 2'ye yükseldiği belirtildi. Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı, Evergem ve çevresinde ikamet eden 16 kişinin içme suyu sistemlerinde oluşan ve tehlikeli bir bakterinin sebep olduğu lejyoner enfeksiyonundan hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Tedavisi devam eden bir kişinin ise durumunun kritik olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan tüm hastaların Evergem’de yaşadığı bildirilirken, Gent kanal bölgesinde yer alan 17 şirketin soğutma kule sistemlerinden su örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Flaman Bakım ve Sağlık Ajansı Sözcüsü Joris Moonens, Gent Üniversitesi Hastanesinde akşam bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiğini açıkladı. Moonens, “Hastanın ve ailenin mahremiyeti nedeniyle, ayrıntı veremiyoruz” dedi.

Moonenes, "Toplam teyit edilen hasta sayısı 16 idi. Bunların arasında 50 ve 70 yaşında iki kişinin ölmesi ile hasta sayısı 14 oldu. Bir kişinin durumu ise halen ağır. Hastalarda ilk enfeksiyon semptomları 29 Nisan-6 Mayıs arasında belirlendi. Son hastalar ise 7-10 Mayıs tarihleri arasında ilk hastalık semptomlarını yaşadı. Bu, enfeksiyonun kaynağının henüz ortadan kalkmadığını göstermekte. Özellikle yaşlı ya da zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişilerin hastalığa daha yatkın olduğu görüldü” şeklinde konuştu.

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı, akciğer tutulumunun ön planda olduğu multisistemik bir enfeksiyon hastalığı. Etkeni sularda ve toprakta bulunan Legionella bakterileri. Akciğerlere yerleşip zatürreye yol açıyor. Lejyoner hastalığı kişiden kişiye temas ile değil solunum yoluyla bulaşıyor. Yaşlılar, sigara içenler ve zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı daha sık görülüyor. Legionella bakterisi ayrıca grip benzeri bir hastalık olan Pontiac ateşine de neden oluyor. İki hastalık bazen legionellosis olarak adlandırılıyor. Pontiac ateşi genellikle kendi kendine geçerken, tedavi edilmeyen lejyoner hastalığı ölümcül olabiliyor. Lejyoner bakterisi, adını 1976 Temmuz'undaki o zamanlar gizemli hastalık diye anılan 221 kişinin rahatsızlandığı ve 34 kişinin öldüğü salgın sonrasında almıştır.