Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Zirai Mücadele Teşkilatı Başkanı Dr. Muhammed Rıza Dergahi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, çekirge istilasında bir aya kadar ülkenin güneyindeki Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olacağı düşünülen yeni bir dalga beklendiğini söyledi.

Çekirge istilasıyla mücadele kapsamında yaklaşık 5 aydan bu yana 570 bin hektar arazinin ilaçlandığını belirten Dergahi, "Bu mücadelede 28 milyar tümen (yaklaşık 12 milyon 450 bin Türk lirası) harcandı. Şu an 8 eyalette 2 bin kişi 950 araçla çekirgeye karşı ilaçlama çalışması yürütmektedir. Bu afetin yeni dalgası bir aya kadar Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olacaktır." dedi.

Dergahi ayrıca İran'ın güneyindeki 8 eyalette yağışların artması ve bölge ülkelerinin çekirge istilasıyla gereken mücadeleyi yapmamasının İran'daki çekirge istilasının artmasında etkili olduğunu ifade etti.

"Sel veya depremden aşağı kalır bir felaket değil"

Öte yandan İran Meclisi Hürmüzgan Milletvekili Ahmed Muradi, Hürmüzgan eyaletindeki çekirge istilasının bölgedeki çiftçileri yok etme aşamasına getirdiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Meclisinde milletvekillere hitap eden Muradi, şunları kaydetti:

"Biz (Hürmüzgan'da) birkaç aydır çekirgelerin tarım arazilerini istilasıyla karşı karşıyayız. Bu konuya gereken önem verilmedi. Oysa bu durum sel veya depremden aşağı kalır bir felaket değil. Maalesef bu konuya gereken önem verilmedi ve çiftçiler yok olmak üzere."

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise meclisteki Tarım Komisyonu'na Hürmüzgan eyaletindeki çekirge istilasının araştırılmasıyla ilgili talimat verdiğini belirtti.

İran'da hava sıcaklığının artmasının ardından geçen aylarda ülkenin güney ve güneybatı kesimlerindeki tarım alanlarında çekirge istilası görülmüş, çekirgeler başkent Tahran'ın güney bölgelerine kadar ulaşmıştı.