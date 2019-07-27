Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump,"S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi. Türkiye’nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek, “ Türkiye’yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var. Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, “Açıkçası S-400'lerin operasyonel hâle getirilmemesini istiyoruz; amacımız bu” diye konuştu.
Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye’yi suçlayamam
27.07.2019 - 06:16 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler : trump,trump s400,
639853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/639853.aspx
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