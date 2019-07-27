Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump,"S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi. Türkiye’nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek, “ Türkiye’yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var. Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, “Açıkçası S-400'lerin operasyonel hâle getirilmemesini istiyoruz; amacımız bu” diye konuştu.