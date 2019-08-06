Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da Cemmu Keşmir'in özerkliğini kaldıran yasa tasarısı federal parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisinde 61 redde karşı 125 evet oyuyla kabul edildi. Yasaya göre Cemmu Keşmir Özerk Bölgesi, Cemmu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye ayrıldı. Buna göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan kanunlarına tabi olacak. Hindistan’da Müslümanların en yoğun olduğu eyaletteki bu değişikliğin, yabancılara gayrimenkul satışının yolunu açarak bölgenin demografik yapısını değiştireceği tahmin ediliyor. Hindistan hükûmetinin aldığı kararının ardından Pakistan’daki bütün siyasi parti mensupları ve halk birçok şehirde protesto gösterileri düzenledi.

ABLUKA ALTINA ALINDI

Özel statünün kaldırılması planlarının gündeme gelmesinden bu yana Keşmirli politikacılar tansiyonun yükseleceği ve geniş çaplı ayaklanmalara sebep olacağı uyarısında bulunmuştu. Hükûmetin kararı, Cammu Keşmir’in tabiri caizse ablukaya alınmasının hemen ardından geldi. Özel statünün kalktığının duyurulmasından hemen önce bölgedeki telefon ve internet gibi iletişim ağları kesildi, siyasiler ev hapsine alındı.

AF ÖRGÜTÜNDEN TEPKİ

Uluslararası Af Örgütünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü bölge sakinlerine danışmadan tek taraflı olarak iptal etmesinin gerginlikleri alevlendireceği ve insan hakları ihlallerinin artmasının muhtemel olacağı uyarısında bulunuldu. BM ise, bölgede artan gerginliğin endişe verici olduğunu bildirerek taraflara itidal çağrısında bulundu.

PAKİSTAN: KARŞILIK VERİRİZ

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Keşmir’in uluslararası alanda ihtilaflı bir bölge olarak tanındığı belirtilerek “Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak bütün ktanun dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir” açıklamasında bulunuldu. Bakanlık açıklamasında “Hindistan’ın tek taraflı aldığı kararı Keşmir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul edilen ihtilaflı konumunu değiştirmeyecektir. Ne Cammu Keşmir halkı ne de Pakistan bunu kabul edecektir” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE DEVREDE

Dışişleri Bakanlığı, Keşmir’in özerkliğinin iptal edilmesinin, bölgedeki gerilimi artıracağı uyarısında bulunarak "Ülkemiz, tarafların rıza göstermesi hâlinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan da Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüştü.



PRENS KARŞI ÇIKTI...

95 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İngiltere 1947’de Hindistan’dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947’de Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan’ın bölgeye asker göndermesi üzerine taraflar 1947’de savaştı. İki ülke arasında yine aynı sebeple 1965 ve 1999’da da savaştı. Savaşlarda ve son 30 senede meydana gelen çatışmalarda 95 bin kişi hayatını kaybetti. Keşmir’in yüzde 45’i Hindistan’ın, yüzde 35’i Pakistan’ın, yüzde 20’si ise Çin hâkimiyetinde. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri “Cammu Keşmir” derken, Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir’e “Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)” ve “Gilgit Baltistan” adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.