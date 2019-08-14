Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Times gazetesi, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan Suriye Demokrat Güçlerinin (SDG) Washington tarafından desteklense de Ankara’nın kararlı olduğunu yazdı. Türkiye’nin SDG’yi terör örgütü olarak gördüğü ve sadece Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) desteklediği belirtildi. Yazıda, SDG’nin Ankara’ya göre sadece PKK’nın bir uzantısı olduğu, uzun yıllardır Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğu ve hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütlerinin listesine alındığı ifade edildi.



UZUN SÜRMEYECEK

Makaleye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazar günü SDG’yi Türkiye’nin güney sınırlarından uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapılacağını, kurtarılan bölgeninse ÖSO’nun kontrolüne bırakılacağını duyurdu. Bu durumda ciddi bir problemin ortaya çıkabileceği, bölgede Amerikan askeri üsleri bulunduğu için operasyonun iki NATO müttefikini karşı karşıya getirebileceği kaydedilen yazıda, yoğun diplomasi sürecinin Ankara’nın planladığı saldırıyı şimdilik geciktirdiğini fakat bunun uzun sürmeyeceği ifade edildi.



SDG GÜVENLİK TEHDİDİ

Diplomatik kaynaklara atıfta bulunan İngiliz gazete, Erdoğan’ın SDG’nin Türkiye sınırlarındaki varlığını ‘yok edilmesi gereken güvenlik tehdidi’ olarak gördüğünü yazdı. Diyaloğu devem ettirmek isteyen Washington’un da Türkiye destekli SDG’nin kontrolündeki alanda birkaç kilometre derinliğinde küçük bir ‘güvenli bölgeye’ razı geliyor gibi göründüğüne değinilen yazıda, ancak Türkiye’nin birçok defa, birçok SDG militanının kaldığı ve Türk karşıtı duyguların güçlü olduğu şehirleri de dâhil eden daha geniş bir bölge istediğini açıkladığı kaydedildi.



