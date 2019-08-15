Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgali altında bulundurduğu Filistin topraklarında ‘Yahudileştirme’ girişimlerine hız veren İsrail’den, tehlikeli bir adım daha geldi. Siyonistler geçtiğimiz aylarda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın kapılarından biri olan ve Yahudilerin ‘Golden Gate’ olarak adlandırdığı ‘Rahmet Kapısı’ndaki mescidi sinagoga çevirmeye çalışmış, Müslümanlar bu girişimi engellemişti. Aynı yerde Kurban Bayramının birinci günü benzer tahrik sergilendi. İsrail geri adım atmak yerine daha da küstahlaştı. İsrail polisinin Harem-i Şerif’te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90 FM radyo kanalına konuşan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan “Yahudilere ferdî ya da toplu olarak, açık ya da kapalı alanda ibadet etme izni verilmeli. Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi’ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım” şeklinde skandal bir açıklama yaptı.



ÜRDÜN: SAYGI GÖSTER

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, Erdan’ın çağrısını ve buna benzer açıklamaları reddettiğini bildirdi. Kudat, Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve kanuni durumu değiştirme girişiminin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulunarak “İsrail yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli ve statükoya tam olarak saygı göstermeli. İsrail yönetimi Mescid-i Aksa’daki statükoyu değiştirme girişimlerinin tamamını durdurmalı. İsrailli bakan Erdan’ın açıklamalarını protesto etmek ve karşı çıkmak için diplomatik kanallardan resmî nota gönderildi” dedi.



ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR

Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki vakıfların durumu İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmayla belirlendi. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana tek taraflı karar alarak polis eşliğinde Müslümanların mukaddes mabedine giriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor.



Altını kazıyorlar

Yahudiler, içinde Kıble Mescid-i ile Kubbetü’s-Sahra Camii’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla hafriyat çalışmaları yapıyor. İsrail, 1 Temmuz 2019’da’da Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünel açmıştı.



Pazarlık bile yapılmamalı

Kudüs araştırmacısı yazar Halis Mutlu “İlk kıblemiz Mescid- Aksa, Hazreti Âdem aleyhisselamdan beri Müslümanlarındır. Siyonistler, Süleyman Mabedi’nin harabelerinin burada olduğunu iddia ederek ibadethanemize çökmeye çalışıyor. ‘Mescid-i Aksa’da biz de ibadet edeceğiz’ demek, ‘Eskiden burada putlarımız vardı. Kâbe-i muazzamayı ikiye bölelim’ demek gibidir. Burasının statüsünün değiştirilmesi ya da pazarlık mevzuu edilmesi Müslümanlar için imani zafiyettir. Siyonistler işgal altındaki Mescid- Aksa’ya çöreklenmeye çalışıyor. İlk girişimlerini Babü’r-Rahme mescidini sinagog yapmaya çalışarak denediler. Sırat Köprüsü’nün bu kapı ile Zeytindağı arasına kurulacağına inanıyorlar. Bunlara fırsat verilmemelidir. Yoksa Aksa’yı el-Halil’deki Halilürrahman Camii’ne çevirirler. Halilürrahman Camii’nin yüzde 65’ini sinagog yaptılar” diye tepki gösterdi.