Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin doğu yakasında yaşanan gelişmeler ile ilgili gerçekleşen görüşmede Şam ile Ankara arasında diyalog kurulması gerektiği, bölgenin kalıcı ve uzun süreli istikrara kavuşturulmasıyla ilgili ortak görüş beyan edildi. Bölgede Şam yönetimi ve Kürt temsilcileri ile Rusya ve Irak’ın diyalogu açmaya yönelik hazır olduğu vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.
Rusya ve Irak Suriye'deki durumu görüştü
10.10.2019 - 17:47 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : Rusya,
655530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655530.aspx
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