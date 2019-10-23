Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesinde açıklamalarda bulunan Nzibo, Türkiye’nin Afrika’nın kalkınmasına en fazla katkıda bulunan Müslüman ülkelerinden biri olduğunu ifade etti. TİKA ve Maarif Vakfının Afrika’daki çalışmalarına değinen Nzibo “Türkiye’yle Müslümanların yaşam ve eğitim standardının yükselmesi için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Nzibo “Tarihî sebeplerden ötürü Müslümanların altyapı ve eğitim standartları çok zayıf. Türk sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Eğitim kalitesini yukarıya taşımalıyız” şeklinde konuştu. Güney Afrika ülkesi Namibya’daki dini otorite olan İslam Konseyinin başkanı Moulana Dawood Tjipanga ise ülkelerinde yaklaşık 20 bin Müslüman’ın yaşadığını söyledi.

Ülkede İslam’ın 1990’lara kadar bilinmediğini, bu yüzden İslam’ı takip edenlerin çoğunun gençlerden oluştuğunu söyledi. Tjipanga, TİKA ve Türk büyükelçiliğinin ülkedeki Müslümanların meseleleriyle yakından ilgilendiğini de belirterek “Bize yardım ulaştıran tek ülke Türkiye. Türkiye’nin Müslümanlara önderlik ettiğine inanıyorum. Bir yerde Müslümanlar zulüm görüyorsa bunun için ayağa kalkan tek ülke Türkiye” ifadesini kullandı.