Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Duda yaptığı açıklamada NATO’nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konuya bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.



NATO’nun YPG/PYD/PKK’yı da kapsayan Türkiye için güvenlik planına ABD itiraz etmişti. Türkiye ise NATO’nun Suriye'de terör örgütü PPK/YPG ile mücadelesine daha fazla siyasi destek vermesi gerektiğini savunmuş, Türkiye için de aynı duyarlılığın gösterilmesini istemiş ve diplomatik kaynaklara göre planına karşı çıkmıştı. ABD de Türkiye’ye NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek verme çağrısı yapmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, “NATO kuvvetlerinin Polonya ve Baltık ülkelerindeki mevcudiyeti sayesinde Rusya’ya çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz. Polonya ya da Baltık ülkelerine herhangi bir saldırı olursa, tüm ittifak karşılık verecek” ifadelerini kullanmıştı.