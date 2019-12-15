Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının tespit edilmesinin ardından bu bölgeye özellikle ABD’nin ilgisi artarken, Washington yönetimi de bölgedeki Türkiye’nin aleyhine projelere destek veriyor. Bu kapsamda Yunanistan, Mısır, Rum Yönetimi ve İsrail’in koruyuculuğunu üstlenen ABD, Kıbrıs meselesine çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987’den bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldığını duyurmuştu. Karara; KKTC’den sert tepki geldi. Ambargonun kaldırılmasının büyük bir hata olduğu dile getiren KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, bu kararın tırmanan gerginliğe destek vermek anlamına geldiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum liderliğinin barışını tehdit eden tavırlarına rağmen sırtının sıvazlanıyor olmasından büyük endişe duyulduğunu ifade edilerek, “Bu karar Kıbrıs ve genel anlamda Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehlikeye atacak niteliktedir” ifadesi kullanıldı.