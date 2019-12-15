ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Mindanao adasında bulunan Davao kentinin 61 kilometre güneybatısı olduğu ve yerin 28.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde binaların yıkılması sonucu 6 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü
15.12.2019 - 17:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler'in Davao kentinde bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Filipinler,deprem,
668928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/668928.aspx
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