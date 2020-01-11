Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın yasal temsilcisi meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deste Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Halife Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin (Rus paralı askerleri) cephelerden çekildiğini belirterek, “Türkiye’den gelen teknik uzmanların anti-radar, hava savunma, radar sistemleri ve lojistik desteğini de memnuniyetle karşıladıklarını” söyledi.

Ammar, AA muhabirinin Libya’daki siyasi ve askeri gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı

Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak gece yarısı 00.00’dan geçerli olmak üzere Libya’daki taraflara yönelik ateşkes çağrısını UMH’nin memnuniyetle karşılık verdiğini aktaran Ammar, Hafter’in ise “başkentteki milislerle mücadele ettiği” gerekçesiyle bu çağrıyı kabul etmediğini belirtti.

Ammar, Hafter’in kendilerine yönelik milis suçlamasını reddettiklerini ve meşru hükümete bağlı güçler olarak sahada yer aldıklarının altını çizerek, “Asıl ortada bir milis gücü varsa, bu Hafter’in bizzat kendisi. Asıl milisleri üzerinden savaşan kendisi. Hafter, liderlik ettiği gruba 'Libya Ulusal Ordusu' diye isim koyuyor ama saflarında, Cancavid, Rus (Wagner) paralı askerleri, Sudanlılar, Mısırlılar, BAE’liler ve diğerleri var. Hafter’in ateşkesini reddetmesi bizim azmimizi artırdı.” diye konuştu.

"Hafter, bizi sokak savaşına sürüklemek istiyor"

Halife Hafter milislerinin Trablus'a saldırılarında özellikle Selahaddin’den Yermuk’a, Hallatat’tan-Ebu Selim’e doğru iki cephenin başkente en yakın ve en sıcak çatışma hatları olarak öne çıktığını aktaran Ammar, “Buralarda Rus paralı askerleri Wagner güçlerini, deneyimli oldukları sokak savaşları için kullanmaya çalışıyor. Bunları yerleşim yerlerine sokmak istiyor. Buralarda sokak savaşıyla ilerlemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Ammar, Hafter’in sokak savaşına girme taktiğini engellemek için adımlar attıklarını belirterek, “Hafter, başkentte intihar ediyor. Bu paralı askerlerini de intihara sürüklüyor. Bu cephelerde yaklaşık 500 kadar Rusların olduğunu gözlüyoruz. Her cephede yaklaşık 250 kadar Wagner’in paralı asker var. Savaşı en yakın zamanda hızlı bir biçimde Hafter lehine sonuçlandırmak için getirilmiş yaklaşık bin kadar da (Sudan’ın Darfur bölgesinden) Cancavid milisleri var.” diye konuştu

Başkentin “surlarının çok yüksek olduğunu” ve düşmanlarının “bunları aşamayacaklarını” dile getiren Ammar, “Hafter’in Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa gibi ülkelerin Libya’daki vekilliğini yapmaya soyunduğunu” belirtti.

"Türkiye-Rusya uzlaşısından sonra Rus paralı askerleri çekiliyor"

Türkiye ve Rusya'nın vardıkları mutabakat kapsamında, 12 Ocak saat 00.00 gece yarısından itibaren Libyalı taraflara yaptığı ateşkes çağrısının ardından sahadaki Rus paralı askerlerinin çekilmeye başladığını paylaşan Ammar, “Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin çekildiğini görüyoruz. Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin sonrasında, Wagner güçlerininden önemli bir kısmının cepheden ayrılarak Cufra askeri üssüne helikopterlerle gittiğini gözlemledik. Kalanlar sadece çekilme hattını tutuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ammar, Darfur’daki eylemleri nedeniyle bazı komutanlarının savaş suçlarıyla itham edildiği Cancavid milisleri, Terhune kentinden silahlı gruplar, Hafter’in doğudan getirdiği milisler, Muammer Kaddafi taraftarı silahlı militanların Wagner grubundan paralı askerlerin yerini aldığını aktardı.

UMH’ye Bağlı Destek Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı anlaşmalarını “kahraman, cesur, kardeş ve dost iki Müslüman halk ve ekonomik, askeri alanda geleceğe yönelik ortak çıkarları olan ülkeler, arasında imzalandığını” değerlendirdi.

"Türkiye, ciddi adımlar attı. Erdoğan’ın sözünü tuttuğunu gördük"

İki ülke arasındaki askeri anlaşmanın darbeci lider Hafter’in başkente yönelik saldırısına karşı koyan savaşçılarına manevi güç kazandırdığını paylaşan Ammar, şunları kaydetti:

"Türkiye, ciddi adımlar attı. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın sözünü tuttuğunu gördük. Bize anti-radar, hava savunma, radar sistemlerini ve aynı şekilde çok sayıda lojistik desteği sağlamak üzere Türkiye’den gelen teknik uzmanları memnuniyetle karşıladık. Bu bizim hakkımız, istediğimiz kişiden destek alabiliriz. Kendimizi bir saydığımız Türkiye ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Erdoğan’a bu adamlığından dolayı müteşekkiriz."