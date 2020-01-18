Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Libya Özel Temsilciliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "UNSMIL, Libya'daki petrol üretiminin aksatılması ya da durdurulması yönündeki adımlardan derin kaygı duyuyor. Bu adımın her şeyden önce, refahları petrolün serbestçe akışına bağlı Libyalılar üzerinde yıkıcı sonuçları olacaktır. Ülkenin zaten tahribata uğramış ekonomisi ve mali durumu üzerinde baş aşağı edici etkiler yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

Berlin'de yarın düzenlenecek konferansa işaretle "ekonomik kaynakların eşit ve adil dağıtımını da içeren Libya krizine yönelik uluslararası müzakerelere gidilirken tüm Libyalıların azami itidal sergilemeye" davet edildiği açıklamada, ülkede petrolün üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatını yürüten Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun "bağımsızlık ve bütünlüğünün korunmasının" önemini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki darbeci asker Halife Hafter'i destekleyen kalabalık bir grup, petrol ihracatının durdurulması için Zuveytine Limanı'nı dün işgal etmişti.

Hafter destekçisi işgalci grup, limandan ihraç edilen petrol gelirlerinin Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gittiğini belirterek, limandaki işlemlerin durmasının ardından, diğer limanların da benzeri şekilde kapatılacağını duyurmuştu.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında Zuveytine Limanı'nın kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini savunmuştu. Mismari, söz konusu eylemle bir alakalarının olmadığını öne sürmüştü.

Buna karşın, Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması" istenmişti.

Limanın kapalı kalması halinde, "Libya para biriminin çökeceği, cari açığın kapatılamaz hale geleceği, yabancı petrol şirketlerinin ülkeyi terk edeceği, gelecekteki üretimin altının oyulacağı, bu durumun ancak diğer petrol üretici ülkelere yarayacağı ve Libyalılara ise sadece zarar getireceği" uyarısını yapmıştı.

Sanallah, petrol kuyularının göstericiler tarafından kapatılmasını "kendi evini ateşe vermeye" benzetmişti.

İhracatın yüzde 60'ı Petrol Hilali bölgesinden

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede Zuveytine, Breika, Ras Lanuf ve Sidre petrol limanları bulunuyor. Aynı zamanda petrol kuyularının bulunduğu bölgede yapılan üretim, tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Halife Hafter'e bağlı gruplar bu petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi ellerinde bulundururken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.